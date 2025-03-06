Çorum'un Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 2 parça halinde metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kontrol amaçlı durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 2 parça halinde 1,33 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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