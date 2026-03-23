Çorum'da minibüsle çarpışan cip yan yattı: 1 yaralı
Çorum'da minibüsle çarpışan cip yan yattı: 1 yaralı

23.03.2026 20:40  Güncelleme: 20:41
Çorum'da, minibüs ile çarpışan cip devrildi. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da minibüs ile çarpışan cipin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesi Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 06 EIG 149 plakalı minibüs ile T.Y.Ş. yönetimindeki 19 TH 322 plakalı Chery marka cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip yan yatarak durabildi. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan cip sürücüsü hastaneye gitmeyi reddetti. Minibüs sürücüsü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Polis, Çorum, Son Dakika

