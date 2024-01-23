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Çorum'da Narkotik Operasyonunda Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da Narkotik Operasyonunda Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Osmancık ilçesinde yapılan uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik olarak 21 bin adet sentetik ecza, 35 adet tabanca fişeği, 33 bin 200 TL, 300 dolar ve 50 euro para ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 4 şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi ve 3'ü tutuklanarak Çorum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi.

Çorum\'da Narkotik Operasyonunda Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
23.01.2024 - 16:40,
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Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narko timler tarafından Osmancık ilçesinde uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, 21 bin adet sentetik ecza, 35 adet tabanca fişeği, 33 bin 200 TL, 300 dolar ve 50 euro para ele geçirildi.

Suç unsurları ile birlikte yakalanan 4 şüpheli şahıs, emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak Çorum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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