Çorum'da Otobüs Alevlere Teslim Oldu: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Otobüs Alevlere Teslim Oldu: 2 Ölü, 5 Yaralı

Çorum\'da Otobüs Alevlere Teslim Oldu: 2 Ölü, 5 Yaralı

Çorum-Merzifon karayolu 35. kilometresinde meydana gelen kazada, demir yüklü kamyona arkadan çarpan otobüs alev aldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüsün kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açılacak.

15.02.2024 12:19
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Çorum'da demir yüklü kamyona arkadan çarparak alevlere teslim olan otobüsteki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alev alev yanan otobüsten geriye ise iskeleti kaldı.

Kaza, Çorum-Merzifon karayolu 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merzifon istikametinde seyir halinde olan Süleyman Çetintaş idaresindeki 34 EPR 665 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Muharrem İnal yönetimindeki 19 AL 216 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile alevlere teslim olan otobüsteki kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Sadece iskeleti kalan otobüste Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme başlattı. Yapılacak incelemelerin ardından otobüs, vinç yardımı ile kaldırılacak. Yaşanan kaza sebebiyle ulaşıma kapanan yolun Merzifon istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açılacak. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Otobüs Alevlere Teslim Oldu: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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