Çorum'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

01.04.2025 23:22
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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Alaca-Çorum karayolu Küre köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 DG 0551 plakalı Volkwagen marka otomobil, aynı istikametteki Behlül A. yönetimindeki 19 AFJ 411 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 DG 0551 plakalı otomobil, karşı istikamete geçip yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada Behlül A. yönetimindeki otomobilde bulunan Fatıma A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 06 DG 0551 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinde bulunamadı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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