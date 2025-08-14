Çorum\'da Patronuna Silahlı Saldırı

Çorum'da bir şahıs, eski patronunu silahla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki oto yıkamacıya gelen eski çalışan S.K. ile iş yeri sahibi M.F.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.K., M.F.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. M.F.A. bacağından yaranırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM