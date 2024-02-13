Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak araçla kaçmaya çalışan şahıslar, uzun süren kovalamacının ardından kaza yapınca yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahsın bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, S.K., C.A. ve T.G. isimli 3 şahsın içerisinde bulunduğu 34 BID 309 plakalı kiralık otomobil, dün gece saatlerinde Çorum- Ankara kara yolunda bulunan kontrol noktasında polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki şahıslar kaçmaya başladı. Otomobili takibe alan polis ekipleri aşırı hızla trafikte tehlikeli şekilde hareket eden şüpheli aracı il merkezinde durdurmaya çalıştı. Uzun süren kovalamacanın ardından şüpheli araç Ulukavak Mahallesi Atalay 1. Cadde'de park halindeki bir araca çarparak durdu.
Yakalanacaklarını anlayan 3 şahıs, otomobili terk ederek yaya halde kaçmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Araçta yapılan aramada ise 120 gram esrar, 80 tablet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.
Şahısların gözaltı işleminin devam ettiği öğrenilirken, araca ise 21 bin TL idari trafik cezası uygulandı. - ÇORUM
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Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Polis Kovalamacası Sonucu Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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