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Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde iki husumetli şahıs arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. R.Y., yanında bulunan pompalı tüfekle A.B.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. A.B. karnından vurularak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şüpheli R.Y. ise kısa süre sonra suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum\'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı
15.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 15:48
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Çorum'da iki husumetli şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. ile husumetli olduğu A.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine R.Y., yanında bulunan pompalı tüfek ile A.B.'ye ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Karnından vurularak ağır yaralanan A.B., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahla yaralama şüphelisi R.Y. ise olaydan kısa süre sonra suç aleti tüfekle Küçük Abdullah Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdüğü bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yenidoğan, Çorum, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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