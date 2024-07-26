Çorum'da Şok Uygulamada Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da Şok Uygulamada Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Yakalandı

Çorum\'da Şok Uygulamada Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, haklarında arama kararı bulunan 2 kişi de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

26.07.2024 16:19
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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, haklarında arama kararı bulunan 2 kişi ise yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 19-26 Temmuz tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 145 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 2 şahıs yakalanırken, 10 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 9 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 27 adet silah, 10 adet şarjör, 263 adet fişek, 297 adet sentetik ecza, 18.51 gram uyuşturucu madde ve 1,91 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 42 umuma açık mekan, 20 kahvehane/kıraathane, 13 kafe, 20 çay ocağı, 8 oyun salonu ve 9 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 849 araçtan 12 araca 334 bin 287 TL idari para cezası uygulandı, bir araç trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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