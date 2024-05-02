Çorum'da Sokak Ortasında Bıçaklama Olayı - Son Dakika
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Çorum'da Sokak Ortasında Bıçaklama Olayı

Çorum'da Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta meydana gelen bıçaklı kavgada, B.Y. ile G.Y. arasında çıkan tartışma sonucunda B.Y. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şahıs, vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan G.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

02.05.2024 22:15
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Sokak ortasında bıçaklandı

ÇORUM - Çorum'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sokak üzerinde B.Y. ile G.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şahıs kavgayı gören vatandaşların yardımı ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bıçaklama olayına karıştıktan sonra olay yerinden otomobil ile kaçan G.Y. hakkında yakalama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Sokak Ortasında Bıçaklama Olayı - Son Dakika

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