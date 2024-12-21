Çorum'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Geniş Video İzle

Çorum'un Alaca ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil takla attı. Kazada sürücü ve yolcular yaralandı. Bölgedeki bir başka kazada da 2 kişi yaralandı.

21.12.2024 21:42  Güncelleme: 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Aynı bölgede yarım saat önce yaşanan farklı bir kazada ise 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Çorum karayolu Elicek Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem B. idaresindeki 06 BYJ 645 plakalı Toyota marka otomobil yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Sürüklenen otomobilden yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Elvan Ç., Yusuf Y. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, Alaca Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, aynı mevkiide yarım saat önce meydana gelen bir kazada ise İdris K. idaresindeki 19 DZ 650 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Gürcü K. yaralandı.

Çorum\'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Alaca, Çorum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
21:46 Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu
21:08 Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye’de bakan oldu Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
20:59 Teröristbaşı Mazlum Kobani’den Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
20:46 İstanbul’da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 23:17:17. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.