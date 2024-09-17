Çorum'da Tır ve Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Tır ve Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorum'da çalışmayan trafik lambaları nedeniyle tır ve hafif ticari araç çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

17.09.2024 20:08
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Tır ve hafif ticari araç böyle çarpıştı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde çalışmayan trafik lambaları nedeniyle tır ile hafif ticari aracın çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca- Yozgat karayolunda meydanında geldi. Edinilen bilgilere göre, Semih Kuzu yönetimindeki 60 BR 540 tır Zile Kavşağı'nda Yiğit Alper Y. yönetimindeki 34 KEA 955 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır orta refüje çıkarken kavşakta bulunan trafik lambalarını yıktı. Kazada sürücülerden Yiğit Alper Y. ve yanında bulunan Mehmet G.A. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Zile Kavşağı'nda meydana gelen kaza bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerle kavşakta bulunan trafik lambalarının çalışmadığı görüntülere yansırken, tır ve ticari aracın çarpışmanın etkisiyle savruldukları görüldü. Kazanın ardından yoldan geçen sürücülerin kazazedelerin yardımına koştuğu kameralara yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Tır ve Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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