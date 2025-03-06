Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Çorum'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki hafif ticari aracın kava kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Sungurlu- Alaca yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhanettin Harmancı idaresindeki 06 DVD 85 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Eren Arslan yönetimindeki 35 CEB 448 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 DVD 85 plakalı hafif ticari araç takla atarak tarlaya uçtu.

Kazada araç sürücüleri ile 06 DVD 85 plakalı araçta bulunan Celalettin Harmancı, Navruz Harmancı, Doğa Harmancı ile Vahide Harmancı yaralandı. Araçta sıkışan Vahide Harmancı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Vahide Harmancı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.