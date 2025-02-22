Çorum\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Çorum- Yozgat karayolu Sincan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 19 LK 535 plakalı Honda marka otomobil ile karşı istikametten gelen O.Y. yönetimindeki 55 AGU 273 plakalı Toyota marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan E.T., A.T., G.T. ve H.Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM