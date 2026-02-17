Çorum'da Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika
Çorum'da Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı

Çorum\'da Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı
17.02.2026 21:37
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu anne ve oğlu yaralandı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah G. idaresindeki 19 ADZ 586 plakalı Honda marka otomobil ile Esra Y. yönetimindeki 19 ABK 190 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Abdullah G.'nin eşi Züleyha G. ile oğlu H.G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

