Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Çorum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Çorum'da jandarma, 342 sentetik ecza ve 4,72 gram esrar ele geçirerek 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

24.02.2025 15:51
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Çorum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 342 sentetik ecza hapı ve 4,72 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlılığı ekipleri, Merkez ilçesi Yavruturna Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyon da 342 adet sentetik ecza hapı, 4,72 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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