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Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 237 Gram Esrar ve Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 237 Gram Esrar ve Tabanca Ele Geçirildi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şehir merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 237 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 61 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 8 bin 250 TL, 100 Amerikan Doları, 10 gram altın, 2 adet çeyrek altın ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çorum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 237 Gram Esrar ve Tabanca Ele Geçirildi
22.01.2024 - 16:26,  Güncelleme: 16:28
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Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehir merkezinde operasyon düzenlendi.

Jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, 237 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 61 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 250 TL, 100 Amerikan Doları, 10 gram altın, 2 adet çeyrek altın ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde, tabanca ve paralara el koyan ekipler, olayla ilgili olarak ikide kişiyi gözaltına aldılar. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 237 Gram Esrar ve Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika


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