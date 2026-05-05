Çorum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "uyuşturucu imal ve ticareti" ve "şantaj ve silahlı tehdit" suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 125 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 94 bin 600 TL nakit para, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 511 adet abanca fişeği, 1 adet avcı bıçağı ile 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Konuyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. - ÇORUM