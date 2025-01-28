Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

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Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından, aracın camından atmaya çalıştıkları uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbari bilgi neticesinde takibe alınan bir araç, Alaca ilçesindeki polis denetim noktasında durdurulmak istendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurmak istedikleri aracın camından dışarı uyuşturucu madde atıldığını gördü. Ekipler tarafından durdurulan araçtaki O.E. ve U.N. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 3 adet sentetik ecza hapı, 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şahısların aracın camından attığı poşet içerisinden ise 6 adet uyuşturucu hap, 26,02 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde çıktı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı. - ÇORUM