Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Mart- 22 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan uygulamalar son bir hafta içerisinde 8 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca ve 9 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 26 adet silah, 12 adet şarjör, 112 adet fişek, 95 adet sentetik ecza maddesi, 72,9 gram esrar, 180 gram bonzai maddesi ile 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Antalya'nın Alanya ilçesinde, plajda bulunan bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda büfede maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının dumanları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde sinir krizi geçiren bir kadın, evinin balkonundan eline geçirdiği eşyaları sokağa fırlattı. Sandalye, damacana ve mutfak eşyalarını yola atan kadın, polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek polis merkezine götürüldü. Olay sonucunda park halindeki bir araçta küçük çapta hasar meydana geldi.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde sulama havuzuna düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri, Afyonkarahisar'dan otobüs ile ilçeye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir kişiyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada 11 gram esrar ile 64 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakıldı.
Samsun polisi, öğrencilere temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme toplantıları düzenledi. Ayrıca Down Sendromlular Günü ve Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi.
Antalya'da telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 3,5 milyon lira ve ziynet eşyasını alarak dolandırdığı ileri sürülen şüpheli Afyon'un Dinar ilçesinde yakalandı. Şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçunda sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ise vatandaşları bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Mersin'de yaşlı çiftin otobüste darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında okul müdürünün tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuklu sanık İsmet T, kendini savunamıyor kısmıyla ilgili iddiaları reddetti. Duruşma ertelendi.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, evlerinin 5. katındaki pencereden düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavisi devam ediyor.
Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Akören köyünde Abdullah Kalabalık'a ait bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Rize'de yaşanan kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi ve bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralılar ise hastanede tedavi altında.
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