Çorum'da yapılan şok uygulamalarda 6 kişi yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda 6 kişi yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum'da yapılan şok uygulamalar sonucunda haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı. Uygulamalar sırasında 5 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 21 adet silah, 216 adet fişek, 9 adet şarjör, 70 adet sentetik ecza, 2 adet extacy, 37,56 gram bonzai, 2,3 gram metamfetamin ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

12.07.2024 15:14
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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı. Uygulamalar sonucunda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 05-12 Temmuz tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 513 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 21 adet silah, 216 adet fişek, 9 adet şarjör, 70 adet sentetik ecza, 2 adet extacy, 37,56 gram bonzai, 2,3 gram metamfetamin ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 49 umuma açık mekan, 23 kahvehane/kıraathane, 15 kafe, 22 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 118 araçtan 12 araca 219 bin 265 TL idari para cezası uygulandı. Teknik noksanları bulunan iki araç ise trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da yapılan şok uygulamalarda 6 kişi yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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