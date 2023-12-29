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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalara devam ediyor. Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 35 adet silah, 81 adet fişek, 83 adet sentetik ecza maddesi ve 4,7 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Çorum\'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
29.12.2023 - 17:32,
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-29 Aralık tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, çok sayıda şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalarda, 8 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 9 tüfek, 12'si kesici ve delici alet olmak üzere toplam 35 adet silah ve 81 adet fişek, 83 adet sentetik ecza maddesi ile 4,7 gram esrar maddesi ele geçirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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