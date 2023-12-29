Çorum\'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-29 Aralık tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, çok sayıda şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalarda, 8 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 9 tüfek, 12'si kesici ve delici alet olmak üzere toplam 35 adet silah ve 81 adet fişek, 83 adet sentetik ecza maddesi ile 4,7 gram esrar maddesi ele geçirildi. - ÇORUM