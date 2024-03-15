Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 08 Mart-15 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan uygulamalar son bir hafta içerisinde 9 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 6 kuru sıkı tabanca ve 8 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 28 adet silah, 15 adet şarjör, 238 adet fişek, 35 adet sentetik ecza maddesi, 20 gram esrar, 32,68 gram bonzai maddesi ile 129 adet iskambil kağıdı ve 2 bin 800 lira para ele geçirildi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden Şok Uygulamalar: Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi. Yalova Merkez Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrasında İsrail protesto edildi ve basın açıklaması gerçekleştirildi.
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan, memleketi Denizli'de tabutuna örtülen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı. Nazilli'de yaşanan olayda genç kızı silahla vurarak öldüren İbrahim Olece, intihar etti. Ömür Arslan'ın cenazesi Asri Mezarlık Morgu'na kaldırıldı ve burada düzenlenen cenaze töreninde duvağı tabutunun üzerine örtüldü. Ardından Ömür Arslan, Gümüşler Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nın babası, oğlu ve annesinin ABD'de gülerek dolaştığı fotoğraflar üzerine açıklama yaptı. Baba Aci, bu davada son gülenin kendisi olacağını belirtti ve adaletin yerini bulmasını istedi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P.'yi uyuşturucu maddelerle yakaladı. Şahsın üst aramasında bonzai, sentetik cannobiond uyuşturucu hammaddesi, uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, operasyonda çok sayıda para ve ipotek kağıdı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 pompalı tüfek, 19 tabanca fişeği, 40 bin TL para, 300 bin TL'lik ipotek kağıdı ve diğer suça konu olabilecek belgeler ele geçirildi. F.K. ve A.A. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Sinop'un merkez ilçesine bağlı Lala köyünde bir evden hırsızlık olayı gerçekleşti. Jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Meydan Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı. H.A. ve O.C.S. isimli hükümlüler, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada şüpheli baba Bülent Cihantimur, 'suçluyu kayırma' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı'na ek olarak 'imza atma' şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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