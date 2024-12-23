Çorum\'da Yılbaşı Öncesi Operasyon

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Çorum'da yılbaşı öncesi yüzlerce litre sahte alkol ele geçirildi

ÇORUM - Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 75 litre satışa hazır sahte alkol ile bin litre el yapımı fermante alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, tespiti yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda bin litre el yapımı fermante alkol, 75 litre satışa hazır, distile alkollü içki ve bakır damıtma düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.