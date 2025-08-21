Çorum\'da Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Boğazkale kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldıray A. yönetimindeki 19 ADN 874 plakalı kamyon, Erdal C. idaresindeki 19 AEF 352 plakalı otomobil, Ramazan Y. idaresindeki 19 UC 493 plakalı kamyon ile Tarık F.A.'nın kullandığı 07 HGZ 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Hasan H., Zeynep H., H.H., E.N.H., A.E.H., Fatma A., Furkan A., Serkan A., E.N.A. ve F.A., yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi ve Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM