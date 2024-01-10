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Çorum'daki depremin ardından vatandaşlar sokağa indi - Son Dakika
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Çorum'daki depremin ardından vatandaşlar sokağa indi

Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Deprem, merkez ve ilçelerde hissedildi. Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

10.01.2024 - 02:47,
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Çorum'daki depremin ardından vatandaşlar sokağa indi

ÇORUM - Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 00.34'te merkez üssü Mecitözü olan deprem, yerin 16.80 kilometre altında meydana geldi. Deprem merkez ve ilçelerde de hissedildi.

Depremin ardından paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokağa indi. Ayrıca bazı vatandaşların da akaryakıt istasyonlarına sığındığı görüldü.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı yaptığı yazılı açıklama, depremin ardından merkez ve ilçelerde olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Çorum\'daki depremin ardından vatandaşlar sokağa indi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çorum'daki depremin ardından vatandaşlar sokağa indi - Son Dakika
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