Çorum'da meydana gelen patlamada yaralanan 16 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Çorum'da meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'daki Patlamada Yaralıların Durumu İyi - Son Dakika
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