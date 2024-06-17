Çorum'dan Düzce'ye Tatil İçin Gelen Genç Denizde Kayboldu - Son Dakika
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Çorum'dan Düzce'ye Tatil İçin Gelen Genç Denizde Kayboldu

Çorum'dan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bayram tatiline gelen 16 yaşındaki İbrahim Kolcu, denizde kayboldu. Arama çalışmalarına helikopter de katıldı.

17.06.2024 12:07
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Çorum'dan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bayram tatiline gelen ve dün denizde kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Kolcu'nun arama çalışmalarına helikopter de katıldı.

Çorum'dan Akçakoca'ya tatile gelen Kadir Kolcu ve ailesi bayramın birinci gününde Çayağzı plajında denize girdi. Dalgalar sebebiyle savrulan ailenin çığlıklarını duyanlar yardıma koşarak 5 kişilik ailenin 4'ünü denizden çıkardı. Fakat ailenin 16 yaşındaki oğlu İbrahim Kolcu çıkarılamadı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri denizde çalışmalar başlattı. Gün boyu yapılan arama çalışmalarından sonuç çıkmayınca, bu sabah helikopter ile arama çalışmalarına başlandı. Ankara'dan gelen jandarma arama kurtarma (JAKE), su altı arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri de bölgede çalışmalara destek vermeye başladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'dan Düzce'ye Tatil İçin Gelen Genç Denizde Kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'dan Düzce'ye Tatil İçin Gelen Genç Denizde Kayboldu - Son Dakika
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