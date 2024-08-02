Çorum İskilip'te Dereye Uçan Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Çorum İskilip'te Dereye Uçan Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Çorum İskilip\'te Dereye Uçan Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki iki kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.08.2024 01:10
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Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülser Açıkgöz yönetimindeki 19 SC 602 plakalı otomobil Kayakoparan camii karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dereye uçan otomobilde bulunan sürücü ve yanında bulunan Ali Açıkgöz (36) ve Tuğba Söylemez (28) ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum İskilip'te Dereye Uçan Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum İskilip'te Dereye Uçan Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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