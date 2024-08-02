Çorum İskilip\'te Dereye Uçan Otomobil Kazası: 3 Yaralı

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Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülser Açıkgöz yönetimindeki 19 SC 602 plakalı otomobil Kayakoparan camii karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dereye uçan otomobilde bulunan sürücü ve yanında bulunan Ali Açıkgöz (36) ve Tuğba Söylemez (28) ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM