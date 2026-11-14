Laçin\'de yaşlı karı koca evlerinde ölü bulundu: Ölümlerine sobadan sızan karbonmonoksit neden oldu

Çorum'un Laçin ilçesinde iki gündür kendilerinden haber alınamayan çift, evlerinde ölü bulundu. Çiftin karbonmonoksit gazı sebebiyle öldüğü belirlendi.

KOMŞULARI 112'Yİ ARADI

Olay, Laçin ilçesine bağlı Gözübüyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Mehmet Gökdere ve 72 yaşındaki eşi Zeliha Gökdere'den iki gündür haber alamayan komşuları, çiftin evine gitti. Çiftin kapıyı açmaması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çiftin evine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER EVE CAMDAN GİRDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evin camından içeri giren ekipler, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı çiftin cenazeleri Laçin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.