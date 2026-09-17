Çorum Osmancık\'ta yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheliden 8\'i tutuklandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, yasa dışı bahis ve kumar oynattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda Y.P., B.S., B.H., B.Ö., F.B., M.E., S.E.B., Y.K. ve F.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, B.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.