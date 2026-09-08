Çorum Sungurlu'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çorum Sungurlu'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Çorum Sungurlu\'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.Ö. tarafından bıçaklanan M.A. yaralanarak hastaneye kaldırılırken, şüpheli S.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan şahıs yaralandı.

Olay, Sungurlu ilçesi Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş olan M.A. ile S.Ö. arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., S.Ö. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sungurlu, 3. Sayfa, Polis, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum Sungurlu'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Sungurlu'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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