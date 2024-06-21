Çorum'un Alaca ilçesinde asılsız trafik kazası ihbarı - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde asılsız trafik kazası ihbarı

Çorum'un Alaca ilçesinde 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ne yapılan trafik kazası ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ancak yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

21.06.2024 14:10
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Çorum'un Alaca ilçesinde 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ne yapılan trafik kazası ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 40 kilometrelik alanda kaza noktasını arayan ekipler, ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, Alaca- Boğazkale karayolunda trafik kazası olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Alaca ve Boğazkale İlçe Jandarma Komutanlığı, Alacahöyük Jandarma Komutanlığı ile Alaca Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri belirtilen bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 40 kilometrelik alanda yaptıkları incelemede herhangi bir trafik kazasına rastlamadı. Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından geri döndü. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Alaca ilçesinde asılsız trafik kazası ihbarı - Son Dakika

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