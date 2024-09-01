Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Çorum\'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Alaca-Yozgat karayolu Sincan köyü yakınlarında seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.09.2024 17:38
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Alaca- Yozgat karayolu Sincan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan Alaca istikametine giden Ahmet Doğan yönetimindeki 66 LK 346 plakalı otomobil Sincan köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Ahmet Doğan ile araçta yolcu olarak bulunan Bahri Doğan yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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