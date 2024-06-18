Çorum'un Bayat ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Çorum'un Bayat ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kuruçay köyünde, daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kavga sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18.06.2024 00:52
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Çorum'un Bayat ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Kuruçay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurtkırığı Deresi mevkiinde, Kuruçay köyünden Ersin M., Resul M., Aslan M. ve Bedir M. ile daha önce aralarında husumet bulunan Murat D., Cemal D., Sezer Durmuş, Hüseyin D. isimli şahıslar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Sezer Durmuş ve Şehri D. silahla yaralandı. Yaralılardan Sezer Durmuş hayatını kaybederken, Şehri D. hastanede tedavi alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Bayat ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'un Bayat ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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