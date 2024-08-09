Çorum'un Osmancık ilçesinde işçi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Çorum'un Osmancık ilçesinde işçi evinde ölü bulundu

Çorum\'un Osmancık ilçesinde işçi evinde ölü bulundu

Çorum'un Osmancık ilçesinde İlçe Özel İdaresi çalışanı Burak Demir'in evinde ölü bulundu. İş arkadaşları tarafından bulunan Demir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

09.08.2024 12:43
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Çorum'un Osmancık ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs, iş aradaşları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlçe Özel İdaresi çalışanı Burak Demir sabah işyerine gitmedi. Demir'e ulaşamayan mesai arkadaşları Demir'in evine gitti. Ev sahibiyle birlikte eve giren arkadaşları Demir'in cansız bedenini buldu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Demir'in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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