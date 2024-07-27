Çorum\'un Sungurlu ilçesinde kamyon alev aldı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde alev alan kamyon kullanılmaz hale geldi.

Olay, Sungurlu ilçesi Çorum- Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinde seyir halinde olan Talip Ç. yönetimindeki 06 ENB 236 plakalı kamyonda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangında kamyon tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM