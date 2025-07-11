Crystal Dangerfield Melikgazi ile Anlaştı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı kırmızılı ekip; geçtiğimiz sezon takımda başarılı bir performans sergileyen ABD'li oyun kurucu Crystal Dangerfield ile yeniden anlaşma sağladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 2024-2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takımımızda başarılı bir sezon geçiren Crystal Dangerfield'ın sözleşmesi yenilendi. Welcome back Crystal Dangerfield!" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli oyuncu, Kayseri temsilcisindeki etkili oyunuyla hem taraftarların hem de teknik heyetin beğenisini kazanmıştı. - KAYSERİ