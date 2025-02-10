Cübbeli Ahmet, 'Diyanet İşleri'ne çok önemli ihtar' diyerek konuştu: O söz camide nasıl durabiliyor - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet, 'Diyanet İşleri'ne çok önemli ihtar' diyerek konuştu: O söz camide nasıl durabiliyor

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından bir camide yer alan sözün 'şirk' anlamına geldiğini belirterek; Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrıda bulundu.

10.02.2025 19:53
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Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Mevlana'nın annesi Mümine Hatun'un türbesinde yer alan bir sözün şirk anlamına geldiğini öne sürerek; Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrıda bulundu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Ünlü yayınladığı videoda Karaman'da bulunan Mevlana'nın annesi Mümine Hatun'un türbesindeki bir beyitin 'şirk' anlamına geldiği öne sürdü.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA İHTAR"

Söz konusu beyitin kaldırılması için Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurduğu belirten Ünlü, "Geçenlerde Karaman'da bulunan Hazreti Mevlânâ'nın şerefli validesi Mümine Sultan annemizin kabr-i şerîfini ziyâret ettikten sonra orada bulunan bazı arkadaşlar bana sandukanın üstünde yazılı bir beyit olduğunu söylediler ve o beytin bazı lafızlarını okudular" ifadelerini kullandı.

Videosunu da "Diyanet İşleri Başkanlığı'na çok önemli bir ihtar" başlığıyla yayınlayan Ünlü, "Benim bundan tüylerim diken diken oldu ve: "el fazı küfürdendir, bunu söyleyen, okuyan, inanan müşrik olur" diyerek tepki gösterdim. Onlar da bu hususta birkaç yerlere şikayetçi olduklarını velakin Diyanet ve Kültür Bakanlığı arasında kalan bu olayın çözülemediğini bildirdiler.

Ben de geçenlerde Kariye Camii Şerîfi'nin üst duvarlarında karşılıklı iki haçın üstünün kapatılmadığını gördüğüm zaman tebliğde bulunduğum gibi bu hususta da Diyanet'e ve Kültür Bakanlığı'na uyarıda bulunuyorum" diye yazdı.

Cübbeli Ahmet, \'Diyanet İşleri\'ne çok önemli ihtar\' diyerek konuştu: O söz camide nasıl durabiliyor

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Son Dakika 3.Sayfa Cübbeli Ahmet, 'Diyanet İşleri'ne çok önemli ihtar' diyerek konuştu: O söz camide nasıl durabiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Apple User:
    tuvalet taşını Allah ile konuştu diyen cübbeli şirkten bahsediyor inanılacak gibi değil 50 30 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çakma Hoca Sende 39 31 Yanıtla
  • utku ergün:
    ya bi git ya , gündeme mi gelmeye çalışıyorsun, 36 29 Yanıtla
  • Trabzon:
    SEN CEMAATİ PARAMPARÇA ETTİN ONA NE DEMELİ HOCAAMMMM 18 30 Yanıtla
  • murat2069:
    hepsi aynı kula kulluk olmaz allahın tek elçisi peyganberimiz sav dir gerisi AUİDİ İLE JEST SKİ İLE GEZZİN BOŞ 30 15 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Diyanet varken tarikatlar cemaatler nedir Aynı dine mensubuz aynı peygambere inanıyoruz..niye bunların camileri ayrı amaç ne.. 27 18 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hepsi para ve menfaat bunların işin içinde para olmasa cemaatlerde olmaz 26 13 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Yanmaz kefen ...?????? 21 15 Yanıtla
  • mustafa null:
    gününüz Molla Kasım'ı konuşmuş... 18 12 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    aklıma kefen terlik vs. geldi…. 3 6 Yanıtla
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