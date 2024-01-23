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Çukur çetesi operasyonunda firari şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Çukur çetesi operasyonunda firari şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz ay gerçekleştirilen çukur çetesi operasyonunda firari olarak aranan F.T. isimli şüpheli, jandarma tarafından Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Çukur çetesi operasyonunda firari şüpheli yakalandı
23.01.2024 - 16:51,
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Antalya'nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ve 25 şüphelinin tutuklandığı çukur çetesi operasyonunda faili firari olarak aranan F.T. isimli şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla 25 Aralık 2023 tarihinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve 25 şüphelinin tutuklandığı Çukur Çetesi Operasyonu sonucunda faili firar olarak aranan F.T. Antalya il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kemer ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adliyeye çıkartılan F.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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