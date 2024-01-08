Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürü Kenan Özdemir İçin Tören Düzenlendi

Geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürü Kenan Özdemir için belediye bahçesinde tören düzenlendi. Belediye personeli ve cenaze yakınlarının katıldığı törende Başkan Soner Çetin, Kenan Özdemir'in ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Zabıta Müdürü Kenan Özdemir'in Türk Bayrağına sarılı naaşı hastaneden alınarak saat 13.45 gibi cenaze aracı ile Çukurova Belediyesi bahçesine getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Birlikte çalışmaktan en çok keyif aldığım, dürüst, namuslu, çalışkan, ahde vefası olan biriydi. Çok çalışkan bir insandı. Çok badireler atlattı ama en son kalbine yenik düştü. Çok üzgünüm. Hepinize başsağlığı diliyorum. Dost canlısı bir insandı. Çok erken kaybettik. Diyecek bir şey bulamıyorum, Allah rahmet eylesin. Hayatımda en üzgün olduğum günlerden birini yaşıyorum" dedi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da Seyhan Belediyesi'nde 5 yıl birlikte çalıştığı Kenan Özdemir'in çok değerli bir insan olduğunu belirterek, çok üzgün olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Kenan Özdemir'in ruhu için Fatiha okundu ve cenaze defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığına gözyaşları içinde uğurlandı. - ADANA