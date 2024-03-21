Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, düzenlediği iftar programından sonra yaptığı açıklamada, bir kez daha Dursun Mirza'nın "Satan değil alan belediye olacağız," sözlerini gündeme getirerek Dursun Mirza döneminde satışı yapılan yerleri basın mensuplarıyla paylaştı.
Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programında belediye meclis üyesi adayları ve basın mensupları ağırlandı. Cemal Öztaylan, iftar programının ardından yaptığı açıklamada, Dursun Mirza dönemindeki satışları sert bir şekilde eleştirerek, Mirza'nın "Satan değil alan belediye olacağız," sözlerini yeniden gündeme getirdi. Yapılan satışları yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kağıt ile ortaya döken Cemal Öztaylan, yapılan satışların detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.
Cemal Öztaylan, "Satan belediye değil alan belediye olacağız' dediniz, boy boy afişler astınız. O zaman neden 144 adet yer sattınız. Bugünkü kura göre 24 milyon 748 bin dolar değerinde yeri satmışsınız. Mirza satmadım diyor ya, ben de diyorum ki niye sattın? Kaça sattın, ona sattın, buna sattın değil, niye sattın? 'Satmayacağım' dedin çünkü. Ben sattım doğru. Benzinliği satmışım doğru, sattım. Sattım ama nasıl sattım? Oteli, belediye binasını, tır parkı, garaj ve galericiler sitesi parasız yapılırken oradan bir de benzinlik yeri çıkardık. Orasını belediye imar planında benzinlik olarak işledik. Tarla olarak işleseydik oranın değeri 100 bin liraydı, biz 3 milyon 900 bine sattık. Ben şimdi diyorum ki, sevgili kardeşim sen de Akçapınar'da 680 dönüm, Doğanpınar'da bin dönüm yeri satarken buraları sanayi arsasına çevirseydin de bugün olduğu gibi 5 milyona satsan fena mı olurdu?" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, Dursun Mirza döneminde yapılan satışları eleştirdi - Son Dakika
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