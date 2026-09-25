Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gurbetçi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Almanya vatandaşı Türk, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan Alanya'ya tatile geldiği öğrenilen Almanya vatandaşı F.K. (45) adlı Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.