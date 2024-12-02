Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 şüpheli tutuklandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşma sırasında bağırarak protesto edilmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşması sırasında biri kadın 2 kişi bağırarak protestoda bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan çalışmada protestonun bir grup tarafından organize edildiği belirlenmiş ve 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL