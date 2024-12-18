3.Sayfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'e uluslararası toplum tarafından baskının sürmesi gerekmektedir"

" Lübnan'ın güvenliği bölgenin istikrarından ayrı değildir. Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış sağlanmadan bölgemiz huzura kavuşamaz"

" Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir"

"Bu dönem birlik ve dayanışma içinde karşılıklı uzlaşıyla hareket edilmesi gereken kritik bir dönemdir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.