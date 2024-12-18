Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'e uluslararası toplum tarafından baskının sürmesi gerekmektedir"
" Lübnan'ın güvenliği bölgenin istikrarından ayrı değildir. Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış sağlanmadan bölgemiz huzura kavuşamaz"
" Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir"
"Bu dönem birlik ve dayanışma içinde karşılıklı uzlaşıyla hareket edilmesi gereken kritik bir dönemdir"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail'e uluslararası toplum tarafından baskının sürmesi gerekmektedir' - Son Dakika
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