 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu bağışı duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel\'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı
04.01.2024 - 16:09,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımıza hakaret eden CHP lideri Özgür Özel'den, ana para ve faiziyle birlikte alınan 65 bin liralık manevi tazminat, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı." - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı - Son Dakika


16:21
Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını Pazar günü açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını Pazar günü açıklayacak
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
15:09
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı

Son Dakika
15:09 Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını Pazar günü açıklayacak
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 16:51:53. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement