Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 70 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 70 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 22 Şubat 2024'de bir televizyon programındaki konuşmasında dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini açıkladı. Avukat Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Temel Karamollaoğlu'nun 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanımızı, Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse atmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya uğradığı iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında, Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız tarafından 70 bin TL manevi tazminata hükmetti". - ANKARA