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Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK Ortak Paylaşım Forumu'nda, "Bölgemizde yaşanan krizlere ve küresel ekonomideki belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK Ortak Paylaşım Forumu'nda, "Bölgemizde yaşanan krizlere ve küresel ekonomideki belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK Ortak Paylaşım Forumu'nda, "Bölgemizde yaşanan krizlere ve küresel ekonomideki belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız rekor değerli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK Ortak Paylaşım Forumu\'nda, "Bölgemizde yaşanan krizlere ve küresel ekonomideki belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız...
05.01.2024 - 14:54,  Güncelleme: 14:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK Ortak Paylaşım Forumu'nda, "Bölgemizde yaşanan krizlere ve küresel ekonomideki belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız rekor değerli" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Tisk, 3.Sayfa, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK Ortak Paylaşım Forumu'nda, 'Bölgemizde yaşanan krizlere ve küresel ekonomideki belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK Ortak Paylaşım Forumu'nda, "Bölgemizde yaşanan krizlere ve küresel ekonomideki belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız... - Son Dakika
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