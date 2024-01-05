Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK Ortak Paylaşım Forumu'nda, "Bölgemizde yaşanan krizlere ve küresel ekonomideki belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız...
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK Ortak Paylaşım Forumu'nda, "Bölgemizde yaşanan krizlere ve küresel ekonomideki belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız rekor değerli" dedi.
05.01.2024 - 14:54,
Güncelleme: 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK Ortak Paylaşım Forumu'nda, "Bölgemizde yaşanan krizlere ve küresel ekonomideki belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız rekor değerli" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA