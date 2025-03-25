İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaları Saraçhane'de izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli slogan attıkları tespit edilen 41 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Söz konusu soruşturmaları, İstanbul Valiliği'nin "İstanbul'da kamu düzenini muhafaza etmek oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 24- 27 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır" kararına uymayarak Saraçhane'de izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli slogan atıldığı tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli slogan atarak 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını işledikleri belirlenen 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 41 kişiden 5'inin ise 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. - İSTANBUL