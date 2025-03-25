Cumhurbaşkanı'na ve ailesine hakaret eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı'na ve ailesine hakaret eden şüpheli tutuklandı

Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25.03.2025 22:01
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Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları sürüyor. Söz konusu soruşturmaları, İstanbul Valiliği'nin "İstanbul'da kamu düzenini muhafaza etmek oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 24- 27 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır" kararına uymayarak Saraçhane'de izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli slogan atıldığı tespit edilmişti.

Söz konusu izinsiz eylemlerde Cumhurbaşkanı'na ve ailesini hakaret ederek o anları sosyal medya hesabından paylaşan B.G.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.G.Y., 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan dolayı tutuklanması talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanı'na ve ailesine hakaret eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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